Marina Kaljurand nakatus koroonaviirusega

«Olen alates reedest seda haigust põdenud, seni suhteliselt kergelt. Loodan väga, et olukord kehvemaks ei lähe,» kirjutas Kaljurand. Lisaks jagas ta ka omapoolseid soovitusi.

«Täisvaktsineerimine ei garanteeri Covid-isse mittehaigestumist. Küll aga garanteerib vaktsineerimine, et tõenäosus haigestuda väga raskelt ning sattuda intensiivraviosakonda on kordi väiksem, kui mittevaktsineeritutel. Seda kinnitavad arstid, teadlased ja statistika. Nii et ka vaktsineeritud peavad arvestama, et nad võivad nakkust edasi kanda ja ise haigestuda, aga haiguse kulg on reeglina kordades lihtsam, kui mittevaktsineeritutel.»

Ta sõnas, et kuigi kiirteste on palju kritiseeritud, soovitab ta neid siiski teha näiteks reisilt tulles või näiteks enne lähedastega kokkusaamist. «Samas tuleb arvestada, et kiirtesti tulemus ei pruugi olla 100 protsenti õige ja õige tulemuse annab PCR test.»

«Palun kuulake arste ja teadlasi!»

«Tulin reedel Strasbourgist ja kuna meie juurde olid tulnud kõik lapsed-lapselapsed, tegin kiirtesti kohe lennujaamas. Kiirtest näitas positiivset tulemust. Tegin seepeale lennujaamas ka PCR testi ning sain järgmisel hommikul teate, et tulemus on positiivne,» sõnas eurosaadik, lisades, et ei taha mõelda sellele, et ta oleks võinud nakatada ka oma lähedasi, kui oleks testimata koju sõitnud.

«Minul lõid gripi sümptomid välja koju jõudmise õhtul, nii et oleksin jõudnud kõiki kallistada enne, kui enesetunne halvemaks läks. Tänu positiivsele kiirtestile läksin lennujaamast otse oma magamistuppa ja ei ole kordagi välja tulnud.»

Kaljurand rõhutas ka, et oluline on eneseisolatsioon. «Ma tean, et mul veab – saan oma magamistoas haige olla, ei pea kellegi eest hoolitsema, vastupidi – minu eest hoolitsetakse superhästi. Terviseameti kodulehel on head juhised, kuidas kaitsta nakatumise eest pereliikmeid, kui keegi pereliikmetest on haigestunud. Soovitan lugeda ja õppust võtta.»

Veel peab ta tähtsaks lähikontaktsete informeerimist: «Informeerisin kohe pärast positiivse tulemuse saamist kõiki lähikontaktseid, kellega olin kokku puutunud viimase viie päeva jooksul. Tegin seda väikese varuga, arvestades, et olin nakkusohtlik 2-3 päeva enne sümptomite ilmnemist. Õnneks oli neid inimesi alla kümne, suuresti tänu sellele, et Euroopa Parlament töötab endiselt ka online’is ja ma vältisin suuri koosolekuid.»

Ta sõnas, et õnneks teadis ta ka lennukis tema lähedal istunud inimeste kontakte. Terviseamet helistas Kaljurandile esmaspäeva hommikul, kuid selleks ajaks oli ta ise kõiki lähikontaktseid informeerinud.

«Ometigi olin telefonikõnest positiivselt üllatunud, sest arvasin, et enam ei jõuta kõiki nakatunuid läbi helistada ja haigusekoldeid ning lähikontaktseid uurida. Soovitan nakatanutel kindlasti mitte oodata terviseameti kõnet, vaid hoiatada ise kõiki lähikontaktseid. Nii saab palju kiiremini ja see on abiks niigi ülekoormatud töötajatele.»

Kaljurand kinnitas, et tühistas kõik selle nädala kohtumised, sealhulgas reisi Gruusiasse ning Armeeniasse.