Doonoreid uued koroonapiirangud ei mõjuta

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul kehtivad doonoritele endised reeglid.

«Meie pole piiranguid muutnud, kuna selleks pole tulnud korraldust ei terviseametist ega ravimiametist. Verekogumine peab jätkuma ja on ka jätkunud, sest ka koroonapatsiendid vajavad doonoriverd,» ütles Lellep teisipäeval BNS-ile

Verekeskuse verevarud on Lellepi sõnul hetkel stabiilsed ja tellimused saavad täidetud. «Muidugi hetkel on olukord ettearvamatu ja iga päev võib tuua midagi uut, oma tegevusi planeerida on keeruline. Ootame jätkuvalt kõiki terveid inimesi, kes sobivad doonoriks, verd loovutama,» lisas ta.

Ka Tartu ülikooli kliinikumis on kõikide doonorite panus igal ajal oodatud, sest verd vajavad patsiendid on väga erinevate veregruppidega.

«Doonoreid käsitletakse ambulatoorse vastuvõtu põhimõtetel. Meil on hea meel, kui inimesed on vaktsineeritud, ent see ei ole eelduseks vere loovutamisel,» sõnas kliinikumi verekeskuse direktor Helve König.

Doonoripäevale tulles palub verekeskus kõigil doonoritel kanda maski ja vajadusel saab selle verekeskuse registraatorilt. Koroonatõendit doonoritelt ei küsita ja vaktsineermise, läbipõdemise või negatiivse testi tulemust ei ole vaja näidata, kuna doonorivere loovutamine on vajalik elutähtsate teenuste osutamise toimepidevuse tagamiseks riigis.

Doonorid, kes hetkel põevad Covid-19 verd loovutada ei või.

Kui doonor on koroonaviiruse läbi põdenud võib ta verd loovutada 14 päeva pärast sümptomite kadumist või negatiivset RNA testi. Kui doonor on kokku puutunud kinnitatud Covid-19 diagnoosiga inimesega võib ta verd loovutada 14 päeva pärast kontakti haigega või pärast seda kui 10. päeval on SARS-CoV-2 PCR test olnud negatiivne.