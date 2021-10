Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) tõi välja, et koolides soovitakse sisse viia screening ehk vaktsineerimata õpilaste ja õpetajate testimine lihtsa kiirtestiga kaks korda nädalas.

«Praegu tegutseme selle nimel, et esmaspäevast saaks seda teha. See on mõeldud kõikidele vaktsineerimata õpilastele ja õpetajatele ning kõik alla 12-aastased, kes ei saa ennast veel vaktsineerida, peavad testima,» rääkis Kersna.