Koroonapositiivne Riina Solman: arvasin, et mulle see naljalt külge ei hakka

Solman kirjutas ühismeedias, et teise vaktsiinidoosi sai ta juuni algul, kuid arvatavasti on vaktsiini mõju juba vähenenud ning nüüd ootas ta tõhustusdoosi.

«Koos koroonaga kadus maitsemeel. Kuigi armastan kohvi, siis läks ka kohviisu. Kui ma ei oleks vastutustundlik ega teeks väiksemagi nohupoisi korral testi, siis oleksin arvanud, et tegemist on tavalise külmetusega. Sai ju just nädal tagasi iga ilmaga tänaval oldud ja valimiste nimel külmetatud,» kirjeldas ta.