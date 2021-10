Õdede liit: haiglahooneid ja voodeid on piisavalt, kuid mitte õdesid

«Eesti tervishoius on haiglahooneid, voodeid ja hingamisaparaate, kuid pole piisavalt õdesid, et hingamisaparaat töötaks ja patsiendid saaksid ravi. Õdede puudus ei leevene iseenesest, samuti mitte üleöö. Tervishoius töötades näeme vajadust strateegilise kriisijuhtimise järele ja selleks on tarvis valitsuse liikmete otsustavust. Panime kirja viis konkreetset sammu, millest igaüks viib meid lähemale tervishoiule, kus patsiendid päriselt abi saavad,» ütles Eesti õdede liidu president Anneli Kannus.