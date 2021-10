Lasnamäel jätkatakse tasuta maskide jagamist

«Maskide kandmine on oluline koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks ning teame, et paljudele käib maskide soetamine vajalikus koguses üle jõu. Seepärast jätkab linn tasuta maskide jagamist paljulapselistele peredele, üksikvanematele, pensionäridele ja sissetulekust sõltuvat toetust saavatele inimestele. Samuti aitame inimesi vajadusel COVID tõendi väljatrükiga,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Paljulapselistele peredele (kolm ja enam last peres) jagatakse kaks pakki, üksikvanematele, sissetulekust sõltuvat toetust saavatele linlastele ja pensionäridele jagatakse üks pakk meditsiinilisi maske (pakis on 50 maski).

«Lasnamäe nakatumismäär on varasemaga võrreldes küll madalam, kuid haigestumuse trend on siiski tõusuteel ja see valmistab meile muret. Seetõttu kutsun üles ennast vaktsineerima ja hoolikalt maski kandma. Lisaks edastame Lasnamäel maske ja desovahendit nendele kortermajadele, kus Terviseameti andmetel on avastatud koroonakolle,» lisas Svet.