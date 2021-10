«mRNA vaktsiinid on suurepärased, aga Novavax on isegi parem,» hüüatas suur pealkiri ajakirjas The Atlantic tänavu juunis. Artikkel, mille autoriks oli tervisetarbijate eestkõnelejaks tituleeritud Hilda Bastian, kiitis valgupõhist koroonavaktsiini, mida USA farmaatsiafirma Novavax on arendanud välja juba üle pooleteist aasta.