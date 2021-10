Terviseamet: valitsus jäi koroonapiirangutega hiljaks

Terviseameti hinnangul on raske öelda, milline mõju on uutel piirangutel, kuna need ameti sõnul veidi hilinesid ning haigestunute arv ja levik on juba väga ulatuslik. Eelnevate kogemuste alusel saab öelda, et koolivaheajal nakatumiskordaja R pisut langeb, kuid lühike koolivaheaeg pigem suurendab seda, kirjeldas terviseamet ülevaates.