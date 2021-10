Läänemaa haigla piirab plaanilist ravi

Läänemaa haigla ravijuhi Alge Vare sõnul on kõik kaheksa koroonapatsienti Läänemaalt kuus neist on vaktsineerimata.

«Me teeme esmaspäevaks juba 12 kohta ja 8. novembrist on meil 18 kohta. Selleks, et see kaheksakohaline voodifond luua, selleks me panime 48-kohalisest aktiivravist kinni 24 voodit ja selle 18ga on nii, et lõppeb ära igasugune plaaniline töö,» kommenteeris Vare ERRile.