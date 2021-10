Kiik: tõhustusdooside saajate ring laienes

Kui seni oli riigi seisukoht, et tõhustusdoose saavad 65-aastased ja vanemad ning eesliinitöötajad, siis nüüd kinnitas Kiik, et tõhustusdoose saavad kõik need, kes seda soovivad ja kellel on pool aastat süstist pöödas ja sõltumata sellest, mis preparaatri on neile varasemalt süstitud.

«Meil on piisavalt vaktsiini ja piisavalt võimekust ja praegu on näha, et huvi vaktsineerimise vastu on,» ütles Kiik, lisades, et loomulikult on tõhustusdooside jagamisel prioriteed eakad inimesed.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi kinnitas neljapäeval riigikogu ees esinedes, et tema pooldab koroonavastases võitluses tõhustusdooside manustamist.

Vallikivi on tõhustusdooside suur pooldaja, kusjuures ei saa välistada, et COVID-i viirusest võib tulevikus kujuneda tavaline gripp, mille vastu saavad inimesed end igal sügisel vaktsineerida.

«Mida rohkem me saame ennetada ja hoida ära, seda vähem tuleb hiljem tagajärgedega tegeleda,» ütles Vallikivi.

Ta tõdes, et viirus loomulikult muteerub, samas on põhjust arvata, et delta tüvest karmimat varjanti ei tule. «Loomulikult pole ma selgeltnägija, seega ma ei tea, kuidas see viirus kulgema hakkab,» lisas Vallikivi.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis päev varem, et riik võiks hakata kohe praegu pakkuma tõhustusdoose kõigile, kellel on viimasest kaitsesüstist vähemalt pool aastat möödas.

«Meil on riigile tähtis ettepanek tõhustusdooside osas. Praegu on vastu võetud otsus, et praegu saavad tõhustusdoose õpetajaid ja riskirühmade esindajaid, teised peavad aga ootama. Samas need aktiivsed, kes said vaktsiini juba kevadel, on kaitset kaotamas, eriti need, kes said Astra Zeneca vaktsiini,» rääkis Kõlvart.

«Mina ja minu kolleegid linnavalitsusest ei saa aru, miks me astume sama reha peale? Miks me teeme tõhustusdoose jälle mingis järjekorras, kui meil on olemas võimalused vaktsineerimist kõigile soovijatele läbi viia,» rääkis Kõlvart.