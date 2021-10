Narvas läheb enamik kooliastmeid distantsõppele

Terviseamet on teatanud, et reovee seire tulemused näitavad Eestis kõige kõrgemat tõusu Ida-Virumaal. Narva reovee Covid-näit tõusis tänavu kevadisele kõrgtasemele. Terviseameti epidemioloogilise hinnangu kohaselt on viiruse levik väga ulatuslik ning on oodata, et haigestumiseepideemiline kasv jätkub vähemalt järgneva 2–3 nädala jooksul. Samas on Covid-19 vastu vaktsineerimise tase on Narvas väga madal.