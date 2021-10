Perearstide juht kinnitas enda poolehoidu tõhustusdooside süstimisele

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Henn Põlluaas uuris, et milline on Vallikivi seisukoht olukorras, kus mitmed eksperdid ei pea vajalikuks antikehade pidevat väga kõrgel tasemel hoidmist.

Vallikivi vastas, et on tõhustusdooside suur pooldaja, kusjuures ei saa välistada, et COVID-i viirusest võib tulevikus kujuneda tavaline gripp, mille vastu saavad inimesed end igal sügisel vaktsineerida.

Ta tõdes, et viirus loomulikult muteerub, samas on põhjust arvata, et delta tüvest karmimat varjanti ei tule. «Loomulikult pole ma selgeltnägija, seega ma ei tea, kuidas see viirus kulgema hakkab,» lisas Vallikivi.