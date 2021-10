DETAILNE ÜLEVAADE ⟩ Viiruse leviku tõkestamiseks hakkavad kehtima täiendavad piirangud

Tegevusaja piirangust on põhiliselt mõjutatud öölokaalid ja -klubid, baarid ja teised meelelahutus- ja lõbustusasutused. Uksed peavad klientide kohapealseks ajaveetmiseks sulgema kinod, teatrid ja kontserdimajad, muuseumid ja näitusasutused. Piirang puudutab ka veekeskuseid, spaasid, avalikke saunu, basseine jm. Kell 23 peavad olema lõppenud ka spordivõistlused ja -üritused.

Lisaks pidasid valitsuse liikmed vajalikuks anda suunis, et avalikus sektoris jäetaks kuni 10. jaanuarini ära kõik suuremad üritused, mis ei ole vältimatult vajalikud.

Seiretestimine koolides

Täiendavad kontrollimeetmed kehtestatakse koroonaviiruse epideemilise leviku takistamiseks ja sellest tuleneva haiglate ülekoormuse vähendamiseks. Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis on väga kõrge, nakatamiskordaja R püsib kogu Eestis 1,13 piires.

Inimeste massiline nakatumine koroonaviirusesse on toonud kaasa hüppelise raskete haigusjuhtumite kasvu ja tervishoiusüsteemi ülekoormuse. Tänase seisuga on nädala keskmine nakatunute arv 1605 ja haiglaravi vajavate uute inimeste arv 62,14. Seitsme päeva keskmine surmade arv on 6,71.

Tänase seisuga viibib haiglaravil 542 Covid-19 patsienti, neist juhitaval hingamisel 29 patsienti. Üle 60-aastaste inimeste 7 päeva nakatumiste keskmine on 274,1. Täiskasvanud elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud 66,48% protsenti.

Terviseamet prognoosib järgmistel nädalatel haigestumise kasvu jätkumist. Sellel nädalal võib prognoosida keskmiselt umbes 1600–1700 nakatunut päevas ja rekordilised üle 11 000 nakatunu nädalas.