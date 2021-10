Prof Starkopf: kodusele ravile peab jääma üha rohkem raskes seisus haigeid

Tartu Ülikooli kliinikum on ulatuslikult suurendanud voodikohtade arvu. Covid-19 tavapalati voodikohti on praegu 71. Enne Covid-19 pandeemiat oli nakkushaiguste osakonnas 11 voodikohta. Nüüd on nakkushaiguste osakond on laienenud 40 voodikohani, lisaks on avatud 20 voodikohta kopsukliinikus ja 11 tavavoodikohta südamekliiniku hallatavas Covid-19 osakonnas. Valmisolek Covid-19 patsientide hospitaliseerimiseks on olemas ka sünnitusosakonnas, lastekliinikus ja psühhiaatriakliinikus.