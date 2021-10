Liina Normet: see on kõige idootsem otsus, mida Liina Kersna teinud on

«See on kõige idootsem ja rumalam otsus, mida Liina Kersna teinud on! Ma olen meditsiinilise haridusega ja olen väga seda meelt, et vajame kiiresti ja tugevaid meetmeid pandeemiaga võitlemiseks ja ka kodusõja alguse vastu! Aga testida lapsi koolides 3 korda nädalas? Kõigi nähes? Kes testib?».

Normet sõnas, et ei usalda lapsi end ise testima ning ta ei usalda ka õpetajaid, kes ei pea oma haridusega testimist läbi viima. «See on ju lapse füüsiline ahistamine, mis traumad tekivad! Ja kui laps saab positiivse tulemuse, kas see tekitab kiusamist ja mõnitamist, mida laps tunneb?»

«Ja kõige hullem, me toidame teist maailmakatastroofi kliimakriisi nende miljonite testidega. Lõpetage ära see jama, päriselt! Suunake see testimisele kuluv raha vaktsineerimise tugevdamisele, haiglatele abi pakkumisega jne,» nentis ta. «Või siis pange koolid kinni ja tehke korralik üleriigiline distantsõppe platvorm!»

Tegemist on usaldusmeetmega

Postimees kirjutas reedel, et ministeerium palus koolijuhte, et nad teavitaksid vanemaid testimisest esimesel võimalusel ning koondaksid tagasiside nende kohta, kes ei soovi, et tema laps kiirtesti teeks.

«Juhul, kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata,» märkis ministeerium.