Koroonapositiivne Imre Sooäär: olukord veereb tund-tunnilt kuristiku suunas

Sooäär on enda sõnul terve elu sportlik ja vastupidav olnud. Poliitik käib jõusaalis, mediteerib ja praktiseerib joogatki. «Olen nõnda oma sisemise väetelje päris tugevalt paika saanud. Ujun ka talvel ja võtan iga päev pitsi musta pässiku eliksiiri ehk chagat, et immuunsüsteemi tugevdada. Ma pole aastaid isegi külmetushaigusi põdenud, sest võtan igal hommikul jääkülma dushi ja see on mu esmaabi, mis hooajaviirused kohe seljatab,» loetles ta.

«Aga võta näpust - mõned murdjad on tugevamad kui meie tahtejõud ja heidutus,» tõdes Sooäär, lisades, et teisipäeva õhtust on olukord tema elus tund-tunnilt kuristiku suunas veerenud. «Juba kolmapäeval viskas palaviku 39,5 kraadi peale. Tekkis valu rinnus. Tegin igaks juhuks kohe ka Covidi kiirtesti, mille apteegist ostsin. See oli negatiivne. Lootsin, et ehk on vaid väike külmetus ja küll läheb üle,» avaldas ta esiti lootust.

«Aga sissetungija murdis igast uksest ja aknast järjest karmimalt läbi,» märkis Sooäär. Palavikualandajaga sai ta võitu küll kõrgest kehatemperatuurist, kuid mõne tunni möödudes ulatus see taas üle 39 kraadi. «Rinnus tekkis järjest suurem valu ja köha mattis hinge.»

Järgmisel hommikul tegi Sooäär enda sõnul veel ühe kiirtesti, mis näitas taas negatiivset tulemust. «Eile siis kadus lõhnataju sootuks ja öösel oli olukord juba püsti hull. Panin nii palju tekke peale, kui üldse leidsin ja veel ühe kasuka ka otsa, et sooja saada, aga ikka lõdisesin külmast. Tegelikult oleks pidanud olema kuum, sest kraadiklaas näitas juba ligi 40 kraadi. Paracetamol oli ka otsa saanud. Hingata oli järjest raskem. Vappusin üle keha kaks tundi järjest ja olin olin juba peaagu kiirabi kutsumas. Õnneks suutsin ennast meditatsiooniga üles soojendada ja sisemised jõuvarud koondada, et keha enam ei väriseks,» kirjeldas poliitik.

PCR test kinnitas nakatumist

«Täna kinnitas PCR test, et olen Covid-positiivne, murdja oli hoolimata kõigest siiski minust võitu saanud. Aga ma poleks uskunud, et pärast kahekordset vaktsineerimist see mind nii jõuliselt pikali lööb. Paraku see kiskja ei hooli, kui tugevad ja karastunud me oleme,» kirjutas Sooäär postituses.

Hirmu tal siiski enda sõnul pole, kuid loodab, et suudab haiglaravi vältida.

«Sõber tõi mulle inhalaatori, et saaksin kergemini hingata ja see tõesti aitab. Sõrme otsas on vere hapniku andur, kui see langeb alla 90 protsendi, siis pole ilmselt haiglast pääsu. Loodan siiski, et suudan selle kodus seljatada,» sõnas Sooäär.

Oluliselt hullem kui gripp

Poliitik oletab, et võis viiruse saada väliskomisjoni liikmelt või mujaltki. Oma kogemust jagab ta enda sõnul aga juhuks, kui kellelgi sellest abi on.

«Aga olen nüüdseks veendunud, et kui ma poleks olnud vaktsineeritud, siis oleks ma praegu juba isolaatoris, toru kõris. Osades haiglates on intensiivis torude all üle 95 protsendi vaktsineerimata patsiendid ja see ongi peamine argument vaktsineerimise kasuks. Et meditsiinisüsteemi kokkuvarisemisest hoida ja meie kannatusi leevendada, sest kõik vaktsineeritud põevad ikkagi kergemini, kui mittevaktsineeritud,» tuletas ta meelde.

«See metslane, kust iganes Hiina nahkhiirekoobastest või laborist ta valla pääses, on ikka üks jube ja salakaval vallutaja. Oluliselt hullem, kui gripp,» nentis Sooäär ja lisas, et taolisi kannatusi ja läbielamisi ei sooviks ta ka mitte oma vaenlastele.

«Olen seda juba enne lähedalt näinud, kui jube selle haiguse kulg võib olla. Just seetõttu, kui nägin laupäevasel Varro meeleavaldusel meedias kahte naist Vabaduse väljakul pusadega «Eesti arstid on saast ja Covid on ainult pettus», siis läks mul kops küll üle maksa. Kui madalale saavad osad kaaskodanikud langeda? Aga ma püüan alati mõelda ja mõista - miks, mitte kohe hukka mõista,» kirjeldas Sooäär.

Samuti lisas ta, et viirus on tõepoolest päris, ent inimesi tuleb hoida ja väärtustada kõigi nende eriarvamuste, puuduste ja voorustega.

«Valitsus peaks näitama üles rohkem otsusekindlust, mitte segaseid ja vastandlikke sõnumeid välja saatma. Kuulake rohkem arste, kes on iga päev kõrvuni selle jama sees ja näevad, mis tegelikult toimub,» soovitas Sooäär siiski.