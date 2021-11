Perearstid ja -õed tegid eelmisel nädalal üle 26 000 lisa- või tõhustusdoosi

Epidemioloogilise olukorra kiire halvenemise tõttu keskenduvad kõik Eesti perearstid ja -õed kuni 5. novembrini Covid-19 vaktsineerimisele ning sellega seotud nõustamisele, sest vaktsineerimine on ohutuim viis Covid-19 kriisi ületamiseks.

Esimest korda jõudis eelmisel nädalal Covid-19 vastu kaitsesüstima 14 152 inimest, mida on rohkem kui viimasel kaheksal nädalal. Viimati tehti enam kui 14 000 esimest kaitsesüsti augusti lõpus. Vaktsineerimiskuuri on alustanud praeguseks kokku 796 164 inimest, vaktsineerimiskuuri lõpetanud 761 153 inimest, vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud kokku 44 322 inimest.