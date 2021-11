Hopkinsi ülikool: Covid-19 on nõudnud maailmas üle viie miljoni inimelu

Peaaegu pooled surmad leidsid aset USA-s, Suurbritannias ja Brasiilias, kus elab kaheksandik maailma elanikkonnast. Kõige rohkem viiruse ohvreid on USA-s, seal on surnud üle 740 000 inimese.

Praeguseks on Covid-19 tähtsuselt kolmas surma põhjus pärast südamehaigusi ja insulti.

Associated Pressi hinnangul on see number pigem vähendatud, sest kõik inimesed ei tee Covid-19 teste ja paljud, eriti vaestes riikides, surevad arstiabita.