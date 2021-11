Indoneesia andis esimesena Novavaxi Covid-19 vaktsiinile kasutusloa

Vaktsiinile pole vaja äärmiselt madalat hoiustamistemperatuuri, nagu mõnedele teistele vaktsiinidele, mis tähendab, et vaktsiinil võib olla oluline roll vaesemate riikide vaktsiinivarude suurendamisel üle kogu maailma.

Kahedoosiline Novavax on valmistatud, kasutades laboris kasvatatud koroonaviirust katva ogavalgu koopiat ning on erinev laialdaselt kasutusel Pfizeri ja Moderna mRNA vaktsiinidest, mis saadavad kehale geneetilisi juhiseid omaenda ogavalgu loomiseks.

Vaktsiinile antud erakorraline kasutusluba on «väga oluline samm» Indoneesia vaktsineerimise programmis, ütles Indoneesia epidemioloog Dicky Budiman.

«Seda vaktsiini on Indoneesia taolises kohas, kus on palju saari, oluliselt lihtsam transportida, ladustada ja laiali jagada,» ütles ta.

Budiman ütles, et juhul kui pookimine vaktsiiniga osutub edukaks, võib see tähendada vaktsiini heakskiitmist ja kasutamist teistes arengumaades. Paljudes riikides on suur vajadus vaktsiinide järele, sealhulgas ka Indoneesias.