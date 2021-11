Lätis on esitatud 2399 teadet vaktsiinide võimalikest kõrvalmõjudest

Suurem osa on teated sellistest kõrvalmõjudest, mis on juba vaktsiini instruktsioonides nimetatud keha reageeringutena nagu valu vaktsineerimiskohas, väsimus ja palavik.

545 teate puhul on kõrvalmõjusid peetud oluliseks, mis tähendab seda, et vaja on olnud vaktsineeritud inimese hospitaliseerimist või tervishoiutöötaja peab kõrvalmõju tõsiseks.