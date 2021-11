Kersna: kiirtestidega saadi koolides 54 positiivset tulemust

Kersna sõnul läks testimine täna oodatust ladusamalt. Kuigi oli kuulda kriitikat, et igalepoole testid ei jõudnudki, siis Kersna sõnul saadeti testid kõikidesse koolidesse: «Me viisime koolidesse teste ka nädalavahetusel. Ja kui kooli kontakt ütles, et kedagi ei olnud nädalavahetusel teste vastu võtmas, siis need läksid lähimasse pakiautomaati. Ju siis need koolid ei ole pakiautomaadist veel oma teste ära võtnud».

«Helistasime 54 koolijuhile üle Eesti ja sellise lühikese kiire uuringu tulemus ütleb seda, et 70 protsenti nendest koolidest tegid täna testi ja 54 positiivset tulemust näitasid kiirtestid kokku.»

Küsimusele, et kas koolid saavad ise otsustada, kuidas testidega käituda, vastas minister, et koolijuhtide ühenduse juhatuse otsus oli, et neil võiks säilida paindlikkus, otsustamaks, et kes teevad teste kodus, kes koolis.

Tegemist on väga hea meetmega selleks, et hoida koole lahti ja see meie ühine eesmärk on.

«Näiteks gümnasistide puhul on täiesti arusaadav, et miks me peaksime neid koolis testima, kui tegemist on suurte inimestega, nad saavad kindlasti hästi hakkama ka kodus testimisega. Ja oluline on see, et kõik koolijuhid, kellega me oleme suhelnud ja koolijuhtide ühendus samamoodi, ütlevad, et tegemist on väga hea meetmega selleks, et hoida koole lahti ja see meie ühine eesmärk on.»

Minister lisas, et tänase küsitluse põhjal on vähe neid vanemaid, kes on oma lapse testimisest koolis keeldunud. «Euroopas on erinevaid praktikaid. Valdavas enamuses koolides, kus testimist läbi viiakse, on see vabatahtlik. Aga näiteks Austrias ja mõnel Saksamaa liidumaal on see kohustuslik ja need, kes kiirtesti ei tee, on kodus koduõppel. Nii et on erinevaid lähenemisi,» selgitas Kersna seda, et miks testimine vabatahtlikuks otsustati jätta.

See on usaldusmeede selleks, et me avastaksime võimalikult kiiresti võimalikud viirusekandjad.

«Mulle tundub, et on täna ühiskonnas väga palju pingeid ja ma ei tahaks tekitada lisapinget. See on usaldusmeede selleks, et me avastaksime võimalikult kiiresti võimalikud viirusekandjad ja tänane päev näitas, et me tõesti suutsime selle skriininguga ka teha.»

Postimees kirjutas täna, et HTM tellis ettevõttelt Selfdiagnostics kiirkorras, ilma hanketa, koolidele viie miljoni euro eest koroonaviiruse kiirteste. Nüüd on aga selgunud, et need võivad olla mõeldud kasutamiskes vaid professionaalidele, lisaks olevat tehingu hind ebamõistlikult kõrge.

«Me pidime leidma endale koostööpartneri väga kiiresti, sest teisipäeval valitsus selle otsuse tegi,» selgitas Kersna. «Me tegime hanke, aga läbirääkimistega hanke ühe ettevõttega, kes on täna koolis piloteerinud selle testi kasutamist ja neid teste kasutatakse ka Saksamaal ja Austrias. Aga novembris kindlasti mitme tootjaga läbirääkimisega.»