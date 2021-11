IVKH ülemarst Toomas Kariis: olukord halveneb kiiremini, kui oleks lootnud

Ida-Viru Keskhaiglas on Covid-patsientide osakondades 64 voodikohta, lisaks intensiivravis 7 ja sünnitusabis üks voodil.

«Kokku on tegemist kolmandikuga kõikidest aktiivravi voodikohtadest, mis meil on. Aktiivravi voodid on hõivatud patsientidega, kelle tervislik seisund ei võimalda neil suunduda kodusele ravile,» kirjeldab Toomas Kariis praegust olukorda.

«Seisame praegu silmitsi valikutega. Esiteks, kui kaua on võimalik jätkata ortopeediliste, silma või kõrvaarsti plaaniliste operatsioonidega. Teiseks leida personal Covid-haigeid põetama. Need haiged vajavad tavalisest rohkem tähelepanu ja hoolt. Covid-19 on raske haigus, mis tabades haigla töötajat võib tuua kaasa pikaajalise põdemise. Täna on iga töötaja suurim ja hindamatu väärtus haigla töövõime tagamiseks.»

Kahtlemata teavad paljud inimesed, et haiguste puhul on odavam rakendada kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid, kui võidelda haiguse ja selle tagajärgedega.

«Kui ilmaprognoos ennustab vihma, võtavad ettenägelikud inimesed vihmavarjud kaasa. Need, kes seda ei tee, saavad märjaks,» sõnab ülemarst ja lisab, et koroona puhul on vaktsineerimine ainus efektiivne haiguse levikut piirav ja agressiivset haiguse kulgu ärahoidev meede.

Dr Kariis kordab veel, et vaktsineeritud inimene võib haigestuda, aga põeb haigust kergelt. «Oluline on mõista, et vaktsineerimise eesmärk on kaitsta ennast ja teisi. Ainult raskemad Covid-haigusjuhud on tõstnud haiglate koormust ja põhjustanud tavapärase ravitegevuse piiranguid, edasilükkamist või sootuks ärajäämist.»

Ida-Viru Keskhaigla ülemarst paneb inimestele südamele, et vaktsineerida ei ole ka täna hilja.

«On tõenäoline, et sarnaselt grippi viirustega võib ka Covid-19 hooajaliseks probleemiks jääda. Haiguse leviku kontrollimise ainus viis on elanikkonna vaktsineerimine.»

Dr Kariis märgib, et kogemus vaktsineerimise osas on positiivne, aga haiguse osas kogevad nad üha uusi tervisemuresid, mis on alanud koroonahaigusega.

«Täna võib öelda, et Covid-vastased vaktsiinid on väga laialdaselt maailmas kasutatud ja osutunud suhteliselt efektiivseteks ja ohtuteks.»