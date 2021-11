Anneli Ott kritiseeris otsust testimise tõendist loobumise osas

Oti hinnangul on arusaamatu testimise, kui oma nakkusohutuse tõestamise võimaluse kaotamine, mis pole probleemne mitte ainult kultuurisektoris, vaid ka takistab tervete inimeste tööl käimist muudes valdkondades, on keerukas ettevõtlusele ning tekitab vale turvatunde nendes, kes on vaktsineeritud.

«Arvan, et laialdane testimine on just mõistlik nii kõigi inimeste tervise hoidmise seisukohalt kui ka ausam nende suhtes, kes ei ole mingil põhjusel soovinud ennast vaktsineerida, kuid on terved ja valmis seda ka testimisega tõestama,» leidis minister.

Murekohaks peab Ott ka vaktsineeritud ja vaktsineerimata lastel ning noortel vahet tegemist.

«Teadusnõukoja liikmed on välja toonud, et laste haigestumine koroonaviirusesse on pigem madal ja üldjuhul möödub kergete sümptomitega. Samas teeme vahet vaktsineerimata ja vaktsineeritud lastel, pöörates minu hinnangul liialt vähe tähelepanu kriisihaldamisel vaimse tervise küsimustele ning andes noortele sõnumeid, mis hoopis ärevust ning arusaamatust kasvatavad,» rääkis ta.

Keskerakondlane lisas, et on ühe doosiga vaktsineeritud, kuid rõhutas, et vaktsineerimine on teadlik terviseotsus, mis peab sündima lähtudes inimese vajadustest ning arstiga konsulteerides.