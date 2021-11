4 küsimust, mida lapsevanemad laste vaktsineerimise kohta kõige rohkem küsivad

Lisaks Pfizeri vaktsiinile avaldas Moderna esmaspäeval avalduse, milles öeldakse, et nende vaktsiin on 6–11-aastastel lastele ohutu ja efektiivne ning nad kavatsevad lähiajal FDA-le andmed esitada. Johnson & Johnsoni kliinilised uuringud alla 12-aastastele lastele algavad eeldatavasti sel sügisel.

See kõik tähendab, et üsna varsti on võimalik lapsi vaktsineerida kõikide heaks kiidetud koroonavaktsiinidega. Kuid Ameerikas tehtud uuringute kohaselt kavatseb vaid kolmandik vanemaid oma võsukesi vaktsineerida.

Eksperdid ütlevad, et kõhklus on mõistetav. Make It pani kirja neli küsimust, mida lapsevanemad vaktsineerimise kohta kõige rohkem küsivad.

1. Kas väikesi lapsi peab üldse vaktsineerima?

Covid mõjutab lapsi teadaolevalt vähem kui täiskasvanuid. Sageli kogevad nakatunud lapsed ainult kergeid sümptomeid või puuduvad neil sümptomid üldse. Kuid Covid on endiselt tõsine haigus, mis võib lastele põhjustada olulisi pikaajalisi tagajärgi.

Näiteks võib koroonaviirus põhjustada multisüsteemset põletikulist sündroomi ehk MIS-C-d, mis tekitab lastele surmavaid tüsistusi. Uuringud pole leidnud, et vaktsiinid võiks põhjustada MIS-C-d.

Lisaks on võimalik vaktsineerimise läbi minimeerida viiruse edasikandmise võimalust täiskasvanutele või immuunpuudulikkusega inimestele.

2. Kas koroonavaktsiinid on lastele ohutud?

Paljud vanemad on väljendanud muret Covidi vaktsiinide väljatöötamise kiiruse üle. Siinkohal tuleb teada, et enne FDA heakskiitu toimusid mitmed pikaajalised uuringud, mis hindasid, kas vaktsiin võib tekitada lastele ohtu.

Pfizeri varajastes lastele mõeldud Covidi vaktsiiniuuringutes surmajuhtumeid ei olnud, samuti ei tekkinud lastel teistsuguseid kõrvalnähtusid kui täiskasvanutel (peavalu, lihasvalu, palavik, väsimus).

3. Milliseid kõrvaltoimeid on koroonavaktsiinil, kui seda manustada väikestele lastele?

FDA sõnul kogevad lapsed sarnaseid Covidi vaktsiinide kõrvaltoimeid nagu teismelised ja täiskasvanud, kuid tõenäoliselt väiksema raskusastmega. Seda seetõttu, et füsioloogilisest seisukohast ei ole lapsed lihtsalt väikesed täiskasvanud ja nende immuunsüsteem ei arene täielikult välja enne puberteediiga.

Pfizeri vaktsiini annus väikelastele on tunduvalt väiksem kui kõigil teistel: 10 mikrogrammi 5–11-aastastele lastele. 12-aastastel ja vanematel inimestel kasutatav annus on 30 mikrogrammi.

4. Kas südameprobleemid ja vaktsiin on seotud?

Koroonavaktsiini manustamisel on avastatud üliharuldane kõrvaltoime – müokardiit ehk südamelihasepõletik, mida täheldati alla 30-aastastel meestel.