Meedikud paluvad riigi abi Covid-19 kahjude vähendamiseks õpilastel

Pöördujate teatel on nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud hoida koolid ja huviringid avatuna nii kaua, kuni terviseametilt ei laeku vastupidist korraldust. Koolide ja huviringide sulgemise juures tuleb arvesse võtta seda, kas antud vanuserühmas on vaktsineerimine võimalik, samuti piirkondlikku ning asutusepõhist vaktsineerimisega hõlmatust. Vaktsineeritud õpilaste kontaktõpe peab säilima. Otsus koolid ja huviringid sulgeda on viimane võimalus, kui kõik ülejäänud meetmed on ammendunud.

Pöördujate teatel on see vajalik, sest positiivse testitulemuse saanud laps saab kohe koju jääda, nii on tagatud, et tõenäoliselt nakkusohtlik laps ei jõuagi kodust välja. Samuti on lapse jaoks on kodus testimine turvalisem. Lisaks ei teki ohtu, et positiivne testitulemus mõjub stigmana.