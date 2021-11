Kaja Kallas palub tööandjatel soodustada võimalikult palju kaugtööd

Kallase sõnul on sotsiaalpartnerite roll pandeemiaga toimetulekul jätkuvalt kriitilise tähtsusega.

«Mul on hea meel, et riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi ühisel eestvedamisel on hakanud regulaarselt toimuma sisulised kohtumised ettevõtlusorganisatsioonide ja ametiühingutega. Oleme ka varem teinud head koostööd,» ütles ta.

«Tööandjatel ja ametiühingutel on oluline roll vaktsineerimise hoogustamisel ning ennetus- ja kontrollimeetmete järgimise tagamisel. Samuti on mul üleskutse tööandjatele – palun soodustage võimalikult palju kaugtööd, et vähendada inimeste kontakte ja sellega ka viiruse leviku võimalusi.»

Kohtumisel toodi muu hulgas esile, et tööandjatel on võimalik saada haigekassast soovi korral infot töötajate vaktsineerimisega hõlmatuse kohta. Samuti on madalama hõlmatusega organisatsioonides võimalik saada nii vaktsineerimisalast nõustamist kui ka tellida kohapeale vaktsineerija.

Tööandjate Keskliidu ettepanekul käsitleti kohtumisel välistööjõu kättesaadavust puudutavaid probleeme ning võimalikke tulevasi muudatusi välismaalaste seaduses. Ametiühingute Keskliidu ettepanekul räägiti sotsiaalkindlustuse laiendamise võimalustest. Sotsiaalpartnerid arutasid nii ravikindlustuse kui ka töötuskindlustuse laiendamist ning pidasid vajalikuks aruteludega jätkata.