Valitsus eraldas perearstikeskustele vaktsineerimise edendamiseks 5 miljonit eurot

Valitsus otsustas täna eraldada reservist viis miljonit eurot, et veelgi enam motiveerida perearste vaktsineerimise edendamisel. Tegu on tulemustasuga, mida makstakse perearstikeskustele vaktsineeritusega hõlmatuse suurendamiseks – haigekassa maksab tasu välja vastavalt sellele, kui hästi on perearstidel vaktsineerimine edenenud.