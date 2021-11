Ekspertide hinnangul võiks koroonaviiruse läbipõdemise tõendit pikendada aastani

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikme Marje Oona sõnul tuleb arvestada, et ka teistes riikides on vaktsineeritutele ja läbipõdenutele Eestist erinevad nõuded.

«Paljudes riikides on ju nii, et läbipõdenud ikkagi peavad ennast vaktsineerima või soovitatakse kahte vaktsiinidoosi, mis on vajalik sertifikaatide jaoks. Aga meil riigisiseselt piisab ühest vaktsiinidoosist. Samuti on tõhustusdooside osas, me praegu ei soovita rutiinselt tõhustusdoosi neile, kes on põdenud ja ühe vaktsiinidoosi juba saanud,» rääkis Oona.