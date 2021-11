Ida-Viru keskhaiglas jääb puudu õdedest ja arstidest

Viimasel ajal on Ida-Viru keskhaiglas töölt läinud 13 õde. «Selleks, et me saaks tagada koroonapatsientidele vajaliku ravi- ja hoolduse kvaliteedi, vajame täiendavalt tööle õdesid ja abiõdesid. Õdede optimaalne arv oleks aga 15. Loomulikult ootame ka arste ja abiarste,» sõnab Ida-Viru keskhaigla tegevjuht Tarmo Tohver.

«Suure koroonapatsientide arvu tõttu on meil aina keerulisem jätkata plaanilise ravi osutamist. Sisekliinikus on plaaniline ravi ajutiselt piiratud. Pingutame selle nimel, et mitte piirata plaaniliste operatsioonide tegemist kirurgiakliinikus, kuid raske haiguskuluga koroonapatsiendid suurendavad keskhaigla koormust ja mõjutavad meie võimekust tagada plaaniline ravi vajalikus mahus. Plaanilise raviga saab jätkata siis, kui kiirabiga tulevaid patsiente on väga vähe.»