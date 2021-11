Lugeja küsib: kui kaua peab tööandja ootama töötaja vaktsineerimisotsust?

«Vastavalt kehtestatud korrale kontrollime uksel Covid-tõendeid. Tõendi kontrollimisel on aga kahepoolne oht: meie ei tea, kas klient on nakkusohtlik või mitte, samuti võib vaktsineerimata töötaja nakatada nii kliente kui kolleege. Seetõttu märkisime töökeskkonna riskianalüüsis ära, et töötaja, kes kontrollib klientide Covid-tõendeid, peab olema vaktsineeritud. Kui üks meie kolmest töötajast on vaktsineerimata, siis mida peaksime edasi tegema? Kui pikk on mõistlik aeg, mille jooksul saame töötajalt nõuda, et ta end vaktsineeriks?» küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon.

Tööandja võib riskianalüüsi tulemusel jõuda järeldusele, et teatud töid saavad teha ainult vaktsineeritud töötajad. Kui olete sellisele järeldusele jõudnud, siis tuleb konsulteerida töötervishoiuarstiga ja tutvustada riskianalüüsi töötajatele.

Kui selgub, et teatud ametikohal on töötajate vaktsineerimine vajalik, tuleb konsulteerida töötervishoiuarstiga, kas meede on proportsionaalne. Soovitame seda teha näiteks e-kirja teel, et hiljem saaks konsulteerimist tõendada.

Riskianalüüsi tuleb kindlasti töötajatele tutvustada ja selgitada. Tööohutuse puhul on vähe kasu riskianalüüsist, mille sisu töötajad ei tea või mille sisuga nad ei nõustu. Võtke aega, koostage nõuded ja selgitused selliselt, et need oleks üheselt mõistetavad ning ei tekitaks segadust ega trotsi. Inimesed täidavad meelsamini nõudeid, mille kehtestamise vajadust ning tulemusi nad mõistavad.

Tööandja peab töötajale andma vaktsineerimiseks mõistliku aja, näiteks kuni kümme päeva, sest vaktsineerida saab praegu paljudes kohtades ning ka ette registreerimiseta.

Tööandja võiks samuti välja pakkuda, et vaktsineerimiseks kulunud aeg arvestatakse tööaja sisse. Kui vaktsineerimise soovijaid on vähemalt kümme, saab kutsuda vaktsineerija ka kohapeale.

Haigekassa pakub tööandjatele ka võimalust tellida oma töötajatele tasuta loeng, kus tervishoiuspetsialist annab ülevaate vaktsiinidest ja vaktsineerimisest ning vastab küsimustele.