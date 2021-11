Kas kopsuhaigus vabastab maski kandmise kohustusest?

Eesti Kopsuarstide Seltsi seisukoht on, et kopsuhaigused ei vabasta patsiente maski kandmise kohustusest ning seetõttu soovitab selts oma liikmetel ka mitte väljastada maski kandmisest vabastavat tõendit.

Lisaks märgivad seltsi liikmed, et kopsuhaigetele on nii vaktsineerimine kui maski kandmine eriti näidustatud, sest nakatumise korral on oht haigust raskelt põdeda suurem kui tervel inimesel. Maski kandmine vähendab ka teistesse hingamisteede viirushaigustesse nakatumise tõenäosust.