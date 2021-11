Millal võib ühekordne kaitsemask näole lööbe tekitada? Vastab dermatoloog

«Probleem algas juba eelmisel kevadel, kuid siis ei väljendunud allergia nii tugeva lööbena ning pidasin seda tavaliseks akneks. Sellel sügisel tekkisid üleöö lõua piirkonda tugevalt punetav laik, mida ükski niisutav kreem ei leevendanud. Pöördusin nii Tartu kui ka Tallinna dermatoloogide poole. Lõpuks sain vastuse, et tegemist on maski allergiaga ning viimasel aastal on maskidest põhjustatud nahaprobleemid mitte üldse harv nähtus. Lööve paiknes selleks ajaks siis lõual nina juures ning silmade all ka kergemal kujul. Pärast apteegist saadud retseptiravimi kasutamist on lööve oluliselt leevenenud.»