Prantsusmaa soovitab alla 30-aastaseid Modernaga mitte pookida

Sõltumatu ravimiuuringufirma Epi-Phare läbiviidud uuring kinnitas varem saadud tulemusi, märkides ka seda, et taolised juhud on harvad ega sea kahtluse alla vaktsiini tõhusust. Epi-Phare teeb tihedat koostööd Prantsuse valitsusega.

Ehkki risk on väga madal, on see kõrgem alla 30-aastaste meeste hulgas ja eriti pärast teist doosi Moderna vaktsiini. Uuringute tulemusel selgus, et miljoni vaktsiinidoosi kohta võis vaktsiin tekitada südamelihasepõletiku 132 juhul.