Terviseamet: hoolekandeasutustes sai nakatumine uue hoo sisse

Terviseameti andmete järgi on rekordiline haigestumuse näitaja 100 000 elaniku kohta jätkuvalt Põlvamaal – 3136,3 (nädal varem oli see 2722,4). Teise laine kõige kõrgemast nakatumise näidust (Harjumaa 2125 tänavu märtsis) kõrgem näit on praegu veel Viljandimaal (2394), Pärnumaal (2274), Lääne-Virumaal (2209) ja Valgamaal (2184).