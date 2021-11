Lasnamäel linnaosavalitsuse juures peatub reedeni vaktsineerimisbuss

«Vaktsineerimine aitab vältida COVID-19 haiguse rasket põdemist. Seetõttu kutsun üles kasutama võimalust ja ennast vaktsineerima. Samuti tänan siinkohal kõiki, kes on ennast juba vaktsineerinud. Vaktsineerimisbussist saab nii esimest süsti, kui ka tõhustusdoosi, samuti võib vaktsiinide alast nõu küsida,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Vaktsineerima on oodatud kõik Eesti elanikud alates 12. eluaastast. Täiskaitse saavutamiseks on väga oluline läbida kogu vaktsineerimiskuur ja mitte loobuda teisest kaitsesüstist. Teise kaitsesüsti aja ja koha saab teada esimese doosi tegemisel. Vaktsineerima tulles peab kaasa võtma ID-kaardi või passi, eelnev registreerimine ei ole vajalik.

«Vaktsineerimisbussi ootame kõiki, kuid see on eriti mugav võimalus Sikupilli, Uuslinna ja Pae asumite elanikele. Ei pea muretsema külmade ilmade pärast, sest süsti järgsed 15 minutit meedikute pilgu all saab ära oodata soojas ruumis,» lisas Svet.