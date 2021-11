Riigi soovitus: nakatunuga koos kodus olija võiks saada haiguslehe

Kallas selgitas, et kui koduses keskkonnas on nakatunu tõttu palju viirust, siis võib ka vaktsineeritud lähedane viia seda edasi teistesse kohtadesse, näiteks töökollektiividesse.

Kallase sõnul on Eesti jätkuvalt väga kõrgel ohutasemel, kuid võrreldes üle-eelmise nädalaga on nakatunute arv vähenenud ja see trend on kestnud juba üle nädala.