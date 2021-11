Vaata järgi, millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid välisriikides

Koroonaohvrite arv on kogu pandeemia suuruselt teine.

Lätis on pandeemia algusest saadik kinnitust leidnud 236 765 inimese nakatumine koroonaviirusega. COVID-19 tõttu on surnud 3646 inimest.

Terviseameti ning sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi koroonaolukorra ülevaates tõdeti, et nakatumine on laienenud.

Kahe nädala jooksul on tuvastatud üle 2000 nakkusjuhu rohkem kui eelmisel kahel nädalal.

Koroonaviirus on nõudnud Soomes 1216 elu.

Terviseameti sõnul kasvab esimese ja teise vaktsiinidoosi saajate hulk aeglaselt. Kolmapäeval teatati, et täielikult on vaktsineeritud 80 protsenti 12-aastastest ja vanematest soomlastest. Esimese vaktsiinidoosi on saanud 86 protsenti.