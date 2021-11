Millised on koroonanumbrid Soomes, Lätis, Venemaal, Ukrainas, Leedus ja Tšehhis?

Ukrainas on pandeemia jooksul kokku kinnitust leidnud 3 244 749 nakatumist koroonaviirusega. Surnud on 77 985 haigestunut.

Vähemalt ühe koroonavaktsiini annuse on saanud 12 331 552 inimest ja täielikult on vaktsineeritud 8 887 415 inimest. Ukrainas on umbes 44,13 miljonit elanikku.