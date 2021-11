Amet: peresisese lähikontakti korral on rangelt soovituslik kõigil jääda isolatsiooni

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on koroonaviiruse deltatüvi väga nakkav. Sepp soovitab vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud inimestel jääda peresisese lähikontakti korral vähemalt viieks päevaks eneseisolatsiooni.

«Selle aja jooksul on soovitatav teha kaugtööd. Kui see ei ole võimalik, siis saab perearst anda haiguslehe,» selgitas ta ja lisas, et haigussümptomite tekkel tuleb võtta ühendust perearstiga.