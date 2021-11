Pfizer taotleb USA võimude heakskiitu oma Covidi tabletile

Molnupiraviirile näitas novembri algul esimesena riigina rohelist tuld Suurbritannia, mis kiitis heaks selle kasutamise kergete kuni mõõdukate sümptomitega patsientide tarvis, kellel on eelsoodumus raskeloomulise haiguse tekkeks.

«Kuna see laastav haigus on maailmas põhjustanud enam kui viis miljonit surma ja mõjutanud lugematut arvu elusid, on hädasti vaja elupäästvaid ravivõimalusi,» ütles Pfizeri tegevjuht Albert Bourla avalduses.