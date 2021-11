Andrea Ammon: Covid-19 olukord Euroopas on keeruline

«ECDC jälgib olukorda Euroopas hoolikalt ja näeme, et olukord on keeruline. Seda mõjutavad vaktsineeritusega hõlmatus, viiruse kõrge nakatumise määr, levik,» rääkis ta.

«Näeme ka seda, et riigis, kus vaktsineerituse tase on alla ELi keskmist, tõuseb haigestumise määr,» nentis Ammon.

Tema sõnul on lõpetatud vaktsineerimiskuur parim kaitse raske haigestumise ja surma eest ning ta soovitab, et riskigrupid saaksid lisaks koroonavaktsiinile ka gripivaktsiini. «Me veel ei tea, kui suur gripipuhang tuleb,» ütles ta.

Ammon tõdes, et küsimusi on tekitanud ka uued vaktsiinid ning neile küsimustele tuleb leida vastused. «Kellelgi ei ole kristallkuuli ja me ei saa ennustada, mis juhtuma hakkab. Kuid palju sõltub sellest, mida saame teha, et vaktsineerimata inimesed end vaktsineeriksid,» ütles Ammon.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et praegu on nakatunute hulk üle kahe korra väiksem kui veel kaks nädalat tagasi, kuid pandeemia ei ole lõppenud. «Eesti langus ei pruugi olla püsiv,» nentis ta. «Peame valmis olema selleks, et see trend võib katkeda. Peame jätkama aktiivselt vaktsineerimist ja maski kandmist.»