Valitsus toetas COVID-19 ravimite soetamist

Haigekassa prognoosib tuleva aasta lõpuni vajaminevate COVID-19 ravimite kuluks ligi 20 miljonit, kuid tegelik vajadus järgmisel aastal sõltub ennekõike pandeemia edasisest käigust. «Peame ühiselt pingutama, et viiruse levikut tõkestada ning kaitsta vaktsineerimise teel eeskätt riskirühmi ja laiemalt kõiki Eestimaa inimesi,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Minister Kiik rõhutas, et uute COVID-19 ravimite tulek on lootustandev, kuid tegemist ei ole imerohtudega, vaid täiendavate võimalustega riskide maandamiseks.

«Uued ravimid leevendavad sümptomeid ning aitavad ka mõnevõrra suremust vähendada, kuid COVID-19 on ka nende ravimite kasutamisel tõsise kuluga haigus ning vaktsineerimata patsientide haiglaravi vajadus jääb jätkuvalt väga kõrgeks.»

COVID-19 koduseks raviks soetatavad suukaudsed retseptiravimid Molnupiraviir ja Paxlovid on mõeldud COVID-19 riskirühma kuuluvatele patsientidele, kellel on suur risk haigestuda raskelt ja sattuda haiglaravile. Nende ravimite soetamiseks valmistab Euroopa Komisjon ette Euroopa Liidu ühishanget, milles ka Eesti osaleb. Ravimeid on kavas võimaldada eeskätt COVID-19 riskirühma kuuluvatele patsientidele.