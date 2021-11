Haigekassa kodulehelt saab näha töötajate vaktsineerituse protsenti

Töölaua kaudu on võimalik töötajate Covid-19 tõendiga hõlmatud protsendi välja arvutada ettevõtetele, kus on rohkem kui 10 töötajat. Covid-19 tõendi protsenti saab vaadata sõltuvalt vaktsineeritute ja viimase kuue kuu jooksul viiruse läbipõdenud inimeste tasemest ehk ettevõte saab vastuse, et tema töötajad on kas alla 50 protsendi, vahemikus 50-90 protsenti kindla protsendina või üle 90 protsendi.