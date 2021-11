President sai Põhja-Eesti regionaalhaiglas kolmanda vaktsiinisüsti

«Vaktsineerimine on pandeemiaga toimetulekuks kõige olulisem. Teame, et vaktsiinide toime ajas paratamatult väheneb ning seetõttu on ka väga vajalik, et igaüks hoolitseks õige aja saabudes tõhustusdoosiga selle eest, et kaitse koroonaviiruse vastu oleks kestvalt tugev,» sõnas president Karis.

Presidendi sõnul on vaktsiinide puhul kogu maailmas leitud, et vaktsineerimine aitab igal juhul saavutada kontrolli viiruse üle ja jõuda lähemale sellele, et piiranguid ei oleks enam vaja.

Riigipea avaldas lootust, et vaktsineerimispunktidesse jõuavad ka need, kes seni oma vaktsineerimiskuuri pole alustanud. «Vaktsineerides kaitseme nii end kui ka kõiki teisi,» sõnas president Karis.

Riigipea külastas ka PERHi intensiivravikeskust, kuhu jõuavad kõige raskemas seisundis koroonahaiged, ning vestles seal töötavate arstide ja õdedega. Kohtumisel PERHi juhtkonnaga puudutati koroonakriisiga seotud õppetunde ning samuti räägiti ka muu plaanilise ravi toimumisest. Haiglale on olnud suureks abiks kaitseväe parameedikud, samuti teistest valdkondadest appi tulnud vabatahtlikud, kes on aidanud hakkama saada eriti just nädalavahetustel, mil personaliprobleem on olnud pisut teravam.

«Kohtumisel sain kindlust, et Eesti meditsiinisüsteem saab koroonaviirusega võitlemisel üha paremini hakkama. Kahjuks ei saa seda tingimata öelda patsientide kohta, kes on jätnud end vaktsineerimata ning jõuavad nakatumise järel haiglasse,» sõnas president Karis.