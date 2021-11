Tallinn kutsub linlasi sotsiaalkampaania käigus vaktsineerima

«Tallinnas tervikuna on vaktsineeritute osakaal 68 protsenti vanuserühmas, keda praegu üldse vaktsineerida saab. Kõigis linnaosades on vaktsineeritus üle 60 protsendi, Nõmmel ja Pirital üle 75 protsendi 12-aastaste ja vanemate linlaste seas. Samas on osa inimesi veel vaktsineerimata ning ees on jõuluaeg, kui pered kokku tulevad ja on rohkem kokkusaamisi. Soovime kampaaniaga kutsuda inimesi vaktsineerima just oma lähedastele mõeldes,» ütles abilinnapea Betina Beškina.