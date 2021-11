ECDC ärgitas riike viivitamata koroonameetmeid kehtestama

Samuti kutsuti riike suurendama üldist vaktsineerituse astet, eriti riikides, kus see on püsinud madal.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majandusala elanikest on täielikult vaktsineeritud alla 70 protsendi.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa haru hoiatas teisipäeval, et märtsiks võib Euroopas ja Kesk-Aasias COVID-19 tagajärjel surra veel 700 000 inimest, lisaks 1,5 miljonile, kes juba on surnud.