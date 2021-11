Teadlased kinnitasid, mis ajast hakkab Pfizeri vaktsiini mõju langema

Uuringu viis läbi Iisraeli Leumiti tervishoiuteenuste uurimisinstituut. Iisrael oli üks esimesi riike, kes käivitas 2020. aasta detsembris ulatusliku Covid-19 vaktsineerimise kampaania, kuid kus alates 2021. aasta juunist on nakatumised taas tõusuteel.

Leiud kinnitavad, et Pfizer-BioNTechi vaktsiin pakkus esimestel nädalatel pärast vaktsineerimist suurepärase kaitse, kuid sõltuvalt inimesest hakkas see aja jooksul kaduma.

Kogu maailmas aitavad ulatuslikud Covid-19 vaktsineerimiskampaaniad viiruse levikut ohjeldada, kuid isegi kõrge vaktsineerimismääraga riikides võivad tekkida läbimurdelised infektsioonid, mis on teadlaste arvates tingitud immuunsuse kaotusest teatud aja jooksul.

Testimise tulemusel selgus, et nakatumise oht oli märkimisväärselt suurenenud. Võrreldes esialgse 90 päevaga pärast teist annust, oli nakatumise risk kõigis vanuserühmades 90–119 päeva pärast 2,37 korda suurem; 2,66 korda kõrgem 120-149 päeva pärast; 2,82 korda kõrgem 150-179 päeva pärast; ja 2,82 korda kõrgem pärast 180 päeva või kauem.

Uurijad lisavad, et tulemused viitavad sellele, et kolmas vaktsiinidoos on täiesti õigustatud.