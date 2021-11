Mari-Anne Härma ei välista, et talvel võivad koroonapiirangud rangemaks muutuda

Härma sõnul jõudsid riigid, kus vaktsineerimine on madalam, kasvutrendi varem. «Paratamatu on, et kõikides riikides praegu, vähemalt enamuses Euroopa riikides praegu haigestumine kasvab,» märkis ta.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja loodab, et Eesti suudab hoida järgmise koroonalaine vähemalt mõnda aega kontrolli all, kirjutab ERR . Härma hinnangul jõudis Eesti praegusesse nakatumise kasvu lainesse teistest Euroopa riikidest kiiremini.

«Tegelikult ei oska täna öelda, mida see viirus tulevikus teeb, nii et mina ei julge välistada erinevaid rangeid meetmeid sellel talvel. Ka Euroopa nakkustõrje keskus ECDC soovitab juba praegu kõrge vaktsineeritusega riikidel kehtestada mittefarmatseutilised meetmed, mis on hajutamised, maskid, tõendiküsimised, et ennetada raskeid tagajärgi, mis kõrgel lainel on,» rääkis Härma.