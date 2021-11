Pilt on illustratiivne. FOTO: SANDER ILVEST/Scanpix

Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlased teatasid neljapäeval, et on tuvastanud Covid-19 uue variandi, millel on mitu mutatsiooni. Ohu vähendamiseks teeb Euroopa Liit ettepaneku keelata lennud Lõuna-Aafrikast.