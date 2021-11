Kas koroona eest kaitseb paremini vaktsiin või loomulik immuunsus?

Vaktsineerimismandaadi eesmärk oli kohustada enam kui 100 töötajaga ettevõtteid vaktsineerima või regulaarselt testima, kirjutab CNBC Make It.

Eelmisel nädalal kirjutas Floridas kuberner Ron DeSantis alla seadusele, mis keelab ettevõtetel kehtestada koroonavaktsiini mandaate, sealhulgas inimestele, kes on saavutanud loomuliku immuunsuse.

«Tunnistame inimesi, kellel on loomulik immuunsus,» ütles DeSantis neljapäeval peetud pressikonverentsil.

Koroonast paranedes tekivad inimesel haiguse vastu antikehad, kuid indiviididel on antikehade kogus erinev. USA Toidu- ja Ravimiamet ütleb, et antikehade testid, mis võimaldavad kindlaks teha, kas inimesel on koroona või mitte, annavad immuunsuse kohta ebausaldusväärset infot, sest antikehad üksi koroona vastu ei võitle. Mälu B- ja T-rakud mängivad infektsioonide vastu võitlemisel samuti olulist rolli.

Kumb on parem - loomulik immuunsus või vaktsiin?

Olenemata sellest, et koroona läbipõdemine annab immuunsuse, suurendab vaktsineerimine antikehade olemasolu märgatavalt. USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse avaldatud andmetest selgus, et koroonahaigusest paranenud inimesel oli viis korda suurem tõenäosus uuesti nakatuda, võrreldes inimestega, kes said kaks doosi mRNA vaktsiini.

Koroona areng ja uute tüvede tekkimine muudab vaktsineerimise eriti oluliseks nende inimeste jaoks, kes on viirusest paranenud. «Praegu domineerib Ameerikas delta variant, kuid enamik inimesi, kes nakatusid ajavahemikul 2020 kuni 2021 keskpaik, on nakatunud viiruse algse tüvega,» sõnas Johns Hopkinsi Bloombergi rahvatervise kooli epidemioloog dr Chris Beyrer.

«Kui te põdesite eelmisel aastal koroona läbi ning teile tundub, et vaktsiini pole vaja, siis tuleb teada, et see loomulik immuunsus ei pruugi teid kaitsta järgmiste tüvede eest,» lisas Beyrer.

Vaktsiini ja loomuliku immuunsuse kombineerimine annab «hübriidimmuunsuse», mis pakub suuremat kaitset, kui ainult vaktsineerimine. Ekspertide sõnul on kõik heaks kiidetud vaktsiinid ohutud ka neile, kes on koroona läbi põdenud.